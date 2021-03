Andrea Cerioli | chi è il modello | tronista di Uomini e donne e nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Con oltre un milione e mezzo di followers su Instagram,è una delle personalità televisive con più seguito sui social. Ma quali sono stati i fattori determinanti per la sua scalata verso il successo?: la vita prima della televisionenasce il 22 maggio 1989 sotto il segno dei Gemelli a San Lazzaro di Savena, piccolo paese in provincia di Bologna. Vive una vita molto serena con i suoi genitori Luana e Tullio e con la sorella Giada.Subito dopo il diploma ha intrapreso la carriera di agente di commercio, ma per trovare la sua indipendenza ha sempre lavorato, svolgendo mansioni come il barista ed il bagnino. Una delle sue più grandi passioni era (ed è tutt’ora) la fotografia, ed uno dei suoi sogni era proprio quello di diventare un ...