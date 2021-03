Anche i fattorini del food delivery si preparano a uno sciopero nazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Presidio a Palazzo Marino dei fattorini (foto: Claudio Furlan/LaPresse)Due giorni prima dello sciopero dei fattorini del food delivery proclamato per il 26 marzo dalla rete RiderXiDiritti, Cgil, Cisl, Uil e Assodelivery hanno sottoscritto, davanti al ministro del Lavoro, il protocollo quadro sperimentale per la legalità, contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. Le organizzazioni impegnate nella tutela dei rider salutano la firma come un passo avanti nel sistema di relazioni industriali, ma al tempo stesso fissano l’agenda per proseguire verso un contratto nazionale di settore e rilanciano l’agitazione in programma, invitando inoltre i clienti a non effettuare ordini ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) Presidio a Palazzo Marino dei(foto: Claudio Furlan/LaPresse)Due giorni prima dellodeidelproclamato per il 26 marzo dalla rete RiderXiDiritti, Cgil, Cisl, Uil e Assohanno sottoscritto, davanti al ministro del Lavoro, il protocollo quadro sperimentale per la legalità, contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del. Le organizzazioni impegnate nella tutela dei rider salutano la firma come un passo avanti nel sistema di relazioni industriali, ma al tempo stesso fissano l’agenda per proseguire verso un contrattodi settore e rilanciano l’agitazione in programma, invitando inoltre i clienti a non effettuare ordini ...

alessandrodz : @Red_Pill_80 @dadolento @PBerizzi @repubblica vogliamo parlare di diritto dei lavoratori ? bene, ma cominciamo da q… - Mur_Michela : @laureali @BrtCorriere Noi come clienti business ci troviamo bene, anzi ci hanno fatto tanti favori, sarà anche il… - 74Ferlini : Ma secondo voi perché hanno vaccinato anche i fattorini negli ospedali? I farmaci e i materiali nei reparti chi li porta?? #Omnibusla7 - statyyyyy : Tommaso che si manda i fiori da solo e si becca anche gli auguri dei fattorini in silenzio, chi come lui?????? -