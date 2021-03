Anche da Costanzo | Meloni ripete la bufala dei bambini costretti a scambiarsi i vestiti dal ddl Zan

(Di giovedì 25 marzo 2021) Per capire quanto possa essere aggiornato il dibattito sulla legge anti-omofobia in Italia, basta seguire alcuni spezzoni del MaurizioShow di ieri sera. Giorgiadaè sollecitata più volte sulla necessità, in Italia, di avere una legge che punisca chi manifesta odio nei confronti della comunità LGBT. Lo spunto, secondo, sta proprio nell’episodio che si è verificato presso la stazione di Valle Aurelia a Roma, dove un ragazzo è stato aggredito da una terza persona semplicemente perché si stava baciando con il proprio partner. Una vicenda su cui, tra le altre cose,laaveva avuto modo di esprimere solidarietà. LEGGI> Giorgiasull’omofobia è così confusa da colpirsi da sola ...

Costanzo : Non perdete l'appuntamento con il #MaurizioCostanzoShow, questa sera in seconda serata su Canale 5! Ci sarà anche… - AllegraTaddeo : RT @Costanzo: 'Cosa ne pensi della proposta di estendere il diritto di voto anche ai sedicenni?' @GiorgiaMeloni risponde così... #MaurizioC… - ALisimberti : RT @Costanzo: 'Cosa ne pensi della proposta di estendere il diritto di voto anche ai sedicenni?' @GiorgiaMeloni risponde così... #MaurizioC… - ccaarmencita : RT @Costanzo: 'Cosa ne pensi della proposta di estendere il diritto di voto anche ai sedicenni?' @GiorgiaMeloni risponde così... #MaurizioC… - robirantucci : RT @Costanzo: 'Cosa ne pensi della proposta di estendere il diritto di voto anche ai sedicenni?' @GiorgiaMeloni risponde così... #MaurizioC… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Costanzo

Una grande prima puntata della nuova edizione del MaurizioShow. Tanti gli ospiti intervistati da Maurizio, tra i qualiTommaso Zorzi. In questa occasione il giornalista ha chiesto a quest'ultimo di parlare del suo rapporto con Francesco Oppini dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. ...Tanti gli ospiti intervistati da Maurizio, tra i qualiTommaso Zorzi . In questa occasione il giornalista ha chiesto a quest'ultimo di parlare del suo rapporto con Francesco Oppini ...In città si era registrata una crescita dell’82% negli ultimi trenta giorni: si era passati da 248 positivi a 452. La frenata ...Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi svela: "Provo invidia per la fidanzata di Francesco Oppini" E' appena terminata la prima puntata della nuova ...