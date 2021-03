Anche Alessandro Gassmann frigna per avere il vaccino: “Noi attori siamo a rischio” (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Tutti pazzi per il vaccino, tutti lo esigono, tutti ritengono di avere la priorità sulle altre categorie in virtù di qualche pretesto immaginario: non fa eccezione Alessandro Gassmann, che nell’ultimo anno si è distinto per le sue continue bordate da «segnalatore folle» di assembramenti e mascherine non messe. Fino alla proposta di interdire l’accesso ai luoghi pubblici a chi decide, eventualmente, di non sottoporsi alla magica iniezione. Alessandro Gassmann si ritiene a rischio «Premesso che attenderò diligentemente il mio turno, segnalo, visto che c’è la gara a chi è più esposto al covid, che gli attori ed attrici sui set, sono l’unica categoria che deve lavorare senza mascherina», ha twittato. «Detto questo, ora però dai un po’ con le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Tutti pazzi per il, tutti lo esigono, tutti ritengono dila priorità sulle altre categorie in virtù di qualche pretesto immaginario: non fa eccezione, che nell’ultimo anno si è distinto per le sue continue bordate da «segnalatore folle» di assembramenti e mascherine non messe. Fino alla proposta di interdire l’accesso ai luoghi pubblici a chi decide, eventualmente, di non sottoporsi alla magica iniezione.si ritiene a«Premesso che attenderò diligentemente il mio turno, segnalo, visto che c’è la gara a chi è più esposto al covid, che glied attrici sui set, sono l’unica categoria che deve lavorare senza mascherina», ha twittato. «Detto questo, ora però dai un po’ con le ...

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Vi spieghiamo perché l’Indo-Pacifico è un mare (anche) nostro Biden dovrà ampliare i compiti della Nato, trasformandola… - samantha_chiara : @Alessan00431913 Buongiorno Alessandro, buon giovedì anche a te, grazie ???????????? - formichenews : Vi spieghiamo perché l’Indo-Pacifico è un mare (anche) nostro Biden dovrà ampliare i compiti della Nato, trasforma… - Alessandro_Amad : RT @francescatotolo: Si comincia a combattere sul serio l’estremismo islamista in Italia. Non solo per la nostra Nazione, anche per la #Sir… - Aly0__0 : RT @pazzescamilano: Alessandro è l’unico della sua squadra che non se la tira ed è anche l’unico che in realtà potrebbe farlo. ?????????????????? #A… -