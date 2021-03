Anagni, lo stabilimento Catalent dove si infiala il vaccino AstraZeneca (Di giovedì 25 marzo 2021) IL SIERO DELLA DISCORDIA 25 marzo 2021 14:58 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) IL SIERO DELLA DISCORDIA 25 marzo 2021 14:58 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Advertising

matteosalvinimi : Se fosse vero che, a fronte di circa 5 milioni di vaccini previsti entro fine marzo per l’Italia, AstraZeneca ha 29… - Agenzia_Ansa : Inviata un'ispezione dei Carabinieri NAS in uno stabilimento di produzione del vaccino AstraZeneca ad Anagni. I lot… - Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export - Sally5610 : @La7tv @tagadala7 Ma NON SARÀ SUCCESSO IL CONTRARIO, CHE DRAGHI HA TELEFONATO ALLA URSULA DICENDOGLI CHE C'ERANO LE… - DanielePasqua17 : RT @matteosalvinimi: Se fosse vero che, a fronte di circa 5 milioni di vaccini previsti entro fine marzo per l’Italia, AstraZeneca ha 29 mi… -