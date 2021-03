Altro che crisi | Nedved lancia una frecciata alle italiane

(Di giovedì 25 marzo 2021) Pavelha rilasciato un’intervista a Dazn ad ampio raggio, affrontando vari argomenti, dsituazioni di Cristiano Ronaldo e Dybala alla voglia di reazione della Juventus. Il club bianconero, nonostante il divario di dieci punti dall’Inter capolista, non molla l’obiettivo scudetto, vuole rendere viva la battaglia per il tricolore fino all’ultima giornata.ha confermato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lucianonobili : Incredibile che ad Andrea #Scanzi, furbetto del vaccino, sia consentito di raccontare ancora una volta le sue menzo… - FratellidItalia : ?? #Boldrini, altro che femminismo... ?? Ascoltate Giovanni @Donzelli - matteosalvinimi : Chi difende il disastroso “codice degli appalti” difende lentezza, burocrazia e ritardi. #ModelloGenova e l’Italia riparte, altro che Anac. - FraPol12 : RT @MadameA02: @milaunicoamore Una volta un ragazzo mi invitò al cinema: 'mi devi €8 per il biglietto' Mi misi a ridere e gli feci notare… - _g_thoughts_ : Vorrei ringraziare Damiano David che l’altro giorno ha indossato una maglietta con su scritto “y la culpa no era mí… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che

Corriere Romagna News

...nell'ultimo anno sono diventate la norma per chi viaggia. Se da un lato l'emergenza sanitaria ha ridotto la nostra libertà di movimento, dall'ha però eliminato, almeno allo stato attuale, ...... d'canto dubitiamo fortementeSony renda incompatibili centinaia di milioni di console. Il problema, in sostanza, non risulta essere la batteria ma la necessità del firmware di PS4 di fare ...E' opinione diffusa che l'oro sia un investimento in grado di proteggere dal rischio inflazione. In effetti, la storia dimostra che nei momenti in cui l'inflazione ha subito un aumento, la tendenza ad ...Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan starebbe seguendo particolarmente il giovane esterno Wilfried Singo del Torino, che tra l’altro è finito anche sul taccuino del Liverpool di Jürgen ...