Almenno San Bartolomeo amplia le scuole medie | “Nuovi spazi di qualità”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Proseguono i lavori dimento per la scuola secondaria di primo grado consortile “Luigi Angelini” diSan, cominciati oltre un anno fa. Sono in corso di completamento i tamponamenti delle facciate del nuovo corpo di fabbrica. L’intervento è stato possibile grazie ad un contributo a fondo perduto di 800 mila euro concesso dallo Stato tramite i fondi della Banca Europea degli Investimenti – ottenuto mediante le graduatorie determinate da Regione Lombardia. L’istituto ospita più di 340 studenti provenienti dal paese e dai limitrofi Comuni di Barzana e Palazzago. “Siamo soddisfatti per l’avanzamento del cantiere perché questomento – spiega il primo cittadino Alessandro Frigeni – andrà a creareper la didattica e per i laboratori per la popolazione ...