Alloro in infuso o tisana? Ecco tutti i benefici

(Di giovedì 25 marzo 2021) Se finora hai utilizzato le sue foglie solo per insaporire arrosti o dare un tocco in più a lenticchie e pasta e fagioli, allora potresti rimanere sorpresa dai suoi mille benefici! L’alloro, infatti, oltre ad essere una pianta aromatica e a cingere il capo antico di poeti e laureati (da lauro, appunto) è un elisir di salute e benessere. Le sue proprietà? Digestivo per lo stomaco in infusi e tisane. Antisettico e disinfettante da spruzzare negli ambienti. Ma anche rilassante e antistress in bagni caldi. E antireumatico per le articolazioni. Nella gallery trovi i consigli della naturopata Annamaria Previati su come utilizzarlo al meglio.

