Allegra ha fatto il grande passo e si taglia la lunga chioma bionda (Di giovedì 25 marzo 2021) La piccola Allegra ha deciso assieme a sua madre: si è rasata i capelli e li ha donati ai malati di cancro tramite un'associazione pugliese Si rasa i capelli e li dona ai malati di cancro, ha otto anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) La piccolaha deciso assieme a sua madre: si è rasata i capelli e li ha donati ai malati di cancro tramite un'associazione pugliese Si rasa i capelli e li dona ai malati di cancro, ha otto anni su Notizie.it.

Advertising

riddick772 : Cioè hanno fatto il concorso un solo anno e lo celebrano pure? Che vita allegra in 'sto paese #SvegliatiAmoreMio - Malesandr4 : RT @MaddalenaDicec1: Quindi non solo Lorella rifiuta il guanto sulla Vedova Allegra, la non lo farà nemmeno preparare in sala a Rosa propri… - _melissarenna_ : RT @MaddalenaDicec1: Quindi non solo Lorella rifiuta il guanto sulla Vedova Allegra, la non lo farà nemmeno preparare in sala a Rosa propri… - BertapelleSara : RT @MaddalenaDicec1: Quindi non solo Lorella rifiuta il guanto sulla Vedova Allegra, la non lo farà nemmeno preparare in sala a Rosa propri… - MaddalenaDicec1 : Quindi non solo Lorella rifiuta il guanto sulla Vedova Allegra, la non lo farà nemmeno preparare in sala a Rosa pro… -