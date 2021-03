Allarme bomba in una residenza della regina Elisabetta. Cosa c’era nel parco, un arresto (Di giovedì 25 marzo 2021) Uno spavento enorme quello che è preso alla regina Elisabetta e tutta la Royal Family d’Inghilterra. Impegnata come poche persone di 94 anni, la Queen in questi giorni ha avuto proprio un brutto risveglio: un oggetto sospetto è stato rinvenuto nei giardini del suo amatissimo palazzo. Un team di artificieri è tempestivamente intervenuto sul posto e successivamente un uomo di 39 anni è stato arrestato. L’episodio si è svolto martedì 23 marzo 2021, intorno alle 21. Il caso è stato segnalato alla polizia locale tramite una telefonata. Entriamo nel merito. (Continua dopo le foto) Ad essere posta sotto isolamento la dimora di Holyroodhouse, a Edimburgo. È stata rinvenuta la presenza di “oggetti sospetti” nei giardini della residenza in cui la regina Elisabetta trascorre, tradizionalmente, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Uno spavento enorme quello che è preso allae tutta la Royal Family d’Inghilterra. Impegnata come poche persone di 94 anni, la Queen in questi giorni ha avuto proprio un brutto risveglio: un oggetto sospetto è stato rinvenuto nei giardini del suo amatissimo palazzo. Un team di artificieri è tempestivamente intervenuto sul posto e successivamente un uomo di 39 anni è stato arrestato. L’episodio si è svolto martedì 23 marzo 2021, intorno alle 21. Il caso è stato segnalato alla polizia locale tramite una telefonata. Entriamo nel merito. (Continua dopo le foto) Ad essere posta sotto isolamento la dimora di Holyroodhouse, a Edimburgo. È stata rinvenuta la presenza di “oggetti sospetti” nei giardiniin cui latrascorre, tradizionalmente, ...

