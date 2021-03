Alla Goldman Sachs si lavora 20 ore al giorno, l’ad risponde alle proteste: “Fare uno sforzo in più” (Di giovedì 25 marzo 2021) “È disumano”. Nel mondo della finanza hanno destato scalpore e più di qualche scetticismo le proteste dei giovani dipendenti di Goldman Sachs, che hanno denunciato l’insostenibilità di settimane lavorative che possono arrivare a superare le 100 ore. Una protesta inoltrata a febbraio ma resa pubblica la scorsa settimana, che l’amministratore delegato David Solomon ha detto di aver accolto positivamente, aggiungendo tuttavia che “Fare uno sforzo in più” può Fare la differenza per i risultati dell’azienda. Molti addetti ai lavori hanno trovato fuori luogo le lamentele dei 13 analisti al loro primo anno nella banca d’affari più nota al mondo, citando le opportunità di carriera uniche e la giovane età dei nuovi entrati, che secondo alcuni veterani dell’istituto arrivano a ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) “È disumano”. Nel mondo della finanza hanno destato scalpore e più di qualche scetticismo ledei giovani dipendenti di, che hanno denunciato l’insostenibilità di settimanetive che possono arrivare a superare le 100 ore. Una protesta inoltrata a febbraio ma resa pubblica la scorsa settimana, che l’amministratore delegato David Solomon ha detto di aver accolto positivamente, aggiungendo tuttavia che “unoin più” puòla differenza per i risultati dell’azienda. Molti addetti ai lavori hanno trovato fuori luogo le lamentele dei 13 analisti al loro primo anno nella banca d’affari più nota al mondo, citando le opportunità di carriera uniche e la giovane età dei nuovi entrati, che secondo alcuni veterani dell’istituto arrivano a ...

