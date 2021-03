Alessandra Amoroso festeggia il traguardo: è successo 12 anni fa (Di giovedì 25 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandra Amoroso festeggia il traguardo con i suoi follower, il messaggio piace a tutti. “E’ cominciato tutto cosi dodici anni fa” sono queste alcune delle parole riportate su una delle fanpage della cantante salentina che oggi celebra il grande e importante traguardo della sua carriera. Per chi non lo sapesse infatti il suo debutto televisivo Leggi su youmovies (Di giovedì 25 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ilcon i suoi follower, il messaggio piace a tutti. “E’ cominciato tutto cosi dodicifa” sono queste alcune delle parole riportate su una delle fanpage della cantante salentina che oggi celebra il grande e importantedella sua carriera. Per chi non lo sapesse infatti il suo debutto televisivo

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso: si fa bella per qualcuno di speciale Alessandra Amoroso si fa bella per qualcuno di speciale: lo scatto conquista gli utenti e registra in breve tempo il record di likes Negli ultimi mesi, gli scatti che i vip postano tramite i loro ...

Alessandra Amoroso: 12 anni fa la vittoria ad "Amici" Sono passati esattamente 12 anni dal giorno in cui la carriera di Alessandra Amoroso spiccava il volo. Il 24 marzo del 2009 , infatti, la cantante vinceva ' Amici di Maria De Filippi '. Entrata nella scuola di ' Amici ' il 5 ottobre dell'anno precedente, è proprio ...

Alessandra Amoroso: si fa bella per qualcuno di speciale – FOTO Yeslife Alessandra Amoroso festeggia il traguardo: è successo 12 anni fa Alessandra Amoroso festeggia dodici anni di carriera e lo fa con tutti i suoi fan sui social che da anni la seguono e la sostengono qualsiasi cosa faccia. “Abbiamo vissuto INSIEME tante emozioni, ...

Vi ricordate Ottavio De Stefano? Che fine ha fatto dopo Amici: nuova vita Vi ricordate di Ottavio De Stefano, uno dei volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi? Ecco cosa fa adesso nella vita.

