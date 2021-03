Alba Parietti | avete visto la sua casa? Svelata la sua nuova passione

Advertising

_rainbow_Larry_ : RT @whatareu13: Tommaso parla della fidanzata di Francesco. Maurizio: “Ma ti fa impressione che tua suocera è Alba Parietti?” https://t.co… - proteggimifede_ : RT @whatareu13: Tommaso parla della fidanzata di Francesco. Maurizio: “Ma ti fa impressione che tua suocera è Alba Parietti?” https://t.co… - alexiuss11 : RT @anailimeee: 'Tua suocera è Alba Parietti' Maurizio zorpo pazzo più di tutti noi? #MaurizioCostanzoShow - hiddlexston : RT @uber_bingo: Maurizio: 'ma non ti fa impressione che tua suocera sia Alba Parietti?' #tzvip #MaurizioCostanzoShow - oggiammareyee : RT @whatareu13: Tommaso parla della fidanzata di Francesco. Maurizio: “Ma ti fa impressione che tua suocera è Alba Parietti?” https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

YouMovies

Zorzi ospite ha poi dichiarato di sentire spesso e volentieri la mamma di Francesco Oppini,. E su quest'ultima ha rivelato che gli ha dato tantissimi consigli per muovere i primi passi ...La foto di una passeggiata si trasforma in una polemica social: è quanto successo sul profilo Instagram di. La showgirl ha pubblicato uno scatto che immortala suo figlio Francesco Oppini insieme a Tommaso Zorzi (e a Natalia Paragoni, Andrea Zelletta, Cristina Tomasini). A far storcere il ...Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi svela: "Provo invidia per la fidanzata di Francesco Oppini" E' appena terminata la prima puntata della nuova ...Maurizio Costanzo Show. Dopo 45mila intervistati e 4mila 500 puntate riparte una nuova edizione, sempre in onda in seconda serata.