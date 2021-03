Al via test clinici su una pillola anti Covid di Pfizer: come funziona il farmaco antivirale orale (Di giovedì 25 marzo 2021) Al via test clinici su una pillola anti Covid di Pfizer. Dopo aver dimostrato una significativa efficacia nel bloccare la replicazione del coronavirus SARS-CoV-2 nella sperimentazione pre-clinica, il farmaco antivirale orale PF-07321332 di Pfizer è pronto per i test sull’uomo. Il medicinale, un inibitore della proteasi sotto forma di pillola, sarà testato su adulti sani per verificare sicurezza, tollerabilità e farmacocinetica. Il colosso farmaceutico Pfizer ha annunciato di aver avviato uno studio clinico di Fase 1 su un nuovo farmaco antivirale orale contro il coronavirus ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Al viasu unadi. Dopo aver dimostrato una significativa efficacia nel bloccare la replicazione del coronavirus SARS-CoV-2 nella sperimentazione pre-clinica, ilviralePF-07321332 diè pronto per isull’uomo. Il medicinale, un inibitore della proteasi sotto forma di, saràato su adulti sani per verificare sicurezza, tollerabilità ecinetica. Il colosso farmaceuticoha annunciato di aver avviato uno studio clinico di Fase 1 su un nuovoviralecontro il coronavirus ...

Advertising

fanpage : Potrebbe essere una vera rivoluzione #Pfizer - insopportabile : Una cosa sola avrei voluto dal premier Draghi, che facesse della Sardegna un test per provare a farla restare zona… - DantiNicola : Via libera della commissione europea al certificato di vaccinazione. Non sarà obbligatorio per gli spostamenti ma p… - Miche27052003 : Pfizer, un nuovo farmaco antivirale contro il Covid: al via i test preliminari di fase 1 Reinterpretazione delle p… - LorenzoOlivier : RT @fanpage: Potrebbe essere una vera rivoluzione #Pfizer -