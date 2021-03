Al via il Consiglio europeo. Paesi divisi sulla redistribuzione dei vaccini contro il Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Consiglio europeo del 25 e del 26 marzo. Il programma dei lavori. Sul tavolo vaccini, Russia e la questione del Mediterraneo. Si è aperto il 25 marzo il Consiglio europeo che si concluderà nella giornata del 26 marzo. I leader dei Paesi Ue si confrontano su temi particolarmente delicati come la distribuzione dei vaccini contro il Covid e come le relazioni con la Russia. Come evidenziato da Mario Draghi in occasione delle sue comunicazioni del 24 marzo, il Consiglio europeo assume particolare valore anche per l’intervento del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, atteso in occasione della Sessione straordinaria sulla cooperazione UE-USA del 25 marzo. Le discussioni sui ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildel 25 e del 26 marzo. Il programma dei lavori. Sul tavolo, Russia e la questione del Mediterraneo. Si è aperto il 25 marzo ilche si concluderà nella giornata del 26 marzo. I leader deiUe si confrontano su temi particolarmente delicati come la distribuzione deiile come le relazioni con la Russia. Come evidenziato da Mario Draghi in occasione delle sue comunicazioni del 24 marzo, ilassume particolare valore anche per l’intervento del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, atteso in occasione della Sessione straordinariacooperazione UE-USA del 25 marzo. Le discussioni sui ...

Ultime Notizie dalla rete : via Consiglio Consiglio europeo a Bruxelles: al centro del vertice dei capi di Stato e di governo il tema vaccini ... commissione pronta ad azioni legali La commissione Ue è intenzionata a proseguire sulla via ... Seguirà una relazione del primo ministro portoghese Costa sui lavori in Consiglio Ue sotto la presidenza ...

L'Europa alla guerra dei vaccini Sono le parole del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi , pronunciate meno di una ... Tradotto: vaccini verso i Paesi in via di sviluppo sì, verso Londa e Washington no . Da un punto di vista ...

A via Consiglio ministri,a odg relazione digitalizzazione Pa - Ultima Ora Agenzia ANSA ESCLUSIVO|Legrottaglie: “Ecco il mio consiglio a Ronaldo”. Poi ‘frecciata’ a Donnarumma L'ex difensore di Milan e Juventus Legrottaglie in esclusiva ai nostri microfoni: ha toccato diversi argomenti come Ronaldo e Donnarumma ...

Cei: pandemia ha fatto esplodere ‘faglie sociali’ Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese è stata espressa dai Vescovi riuniti per la sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente, che si è svolto a Roma dal 22 al 24 marzo 2021, sot ...

