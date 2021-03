Al via il Consiglio Europeo, Biden ospite d’onore. Usa e Ue uniti sulle sanzioni ma divisi (per ora) dai vaccini (Di giovedì 25 marzo 2021) «Prima di tutto vorrei esprimere forte soddisfazione per la partecipazione del presidente degli Usa Joe Biden a un segmento del Consiglio». Mario Draghi ha salutato così la decisione del presidente americano di incontrarsi con i 27 leader europei in videoconferenza. Biden si collegherà questa sera con il Consiglio Europeo. Sarà un intervento breve probabilmente, ma dal valore altamente simbolico, come si evince dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. «Ho invitato il presidente degli Stati uniti a unirsi al nostro incontro per permettergli di condividere la sua visione sulla nostra cooperazione futura – ha dichiarato il politico belga -. È arrivato il momento di ricostruire la nostra alleanza transatlantica». Parole ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «Prima di tutto vorrei esprimere forte soddisfazione per la partecipazione del presidente degli Usa Joea un segmento del». Mario Draghi ha salutato così la decisione del presidente americano di incontrarsi con i 27 leader europei in videoconferenza.si collegherà questa sera con il. Sarà un intervento breve probabilmente, ma dal valore altamente simbolico, come si evince dalle dichiarazioni del presidente delCharles Michel. «Ho invitato il presidente degli Statia unirsi al nostro incontro per permettergli di condividere la sua visione sulla nostra cooperazione futura – ha dichiarato il politico belga -. È arrivato il momento di ricostruire la nostra alleanza transatlantica». Parole ...

Advertising

borghi_claudio : Aggiornamento sulla questione 'passaporto vaccinale'. Pare che le cose siano così, in molti lo vorrebbero ma la ris… - luigidimaio : È appena finito il Consiglio dei Ministri, abbiamo dato il via libera al #decretoSostegni, 32 miliardi di aiuti per… - TorciaPolitica : RT @AffInt: ????????Oggi il via al Consiglio europeo, a cui interverrà anche Biden. Il dibattito sull'#autonomiastrategica Ue è la precondizion… - comunepo : Oggi alle 14.30 ci sarà la seduta via #streaming del #ConsiglioComunale di #Prato. A questo link potete seguire la… - Villa_Carcina : Vi informiamo che il Consiglio Comunale è convocato Lunedì 29 marzo 2021, alle ore 19. Sarà possibile seguire la s… -