Al via il Consiglio europea. Paesi divisi sulla redistribuzione dei vaccini contro il Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Consiglio europeo del 25 e del 26 marzo. Il programma dei lavori. Sul tavolo vaccini, Russia e la questione del Mediterraneo. Si è aperto il 25 marzo il Consiglio europeo che si concluderà nella giornata del 26 marzo. I leader dei Paesi Ue si confrontano su temi particolarmente delicati come la distribuzione dei vaccini contro il Covid e come le relazioni con la Russia. Le discussioni sui vaccini I lavori si aprono con un confronto sulla risposta europea all'emergenza sanitaria, e in questa fase il discorso è legato ovviamente e inevitabilmente alla distribuzione dei vaccini. Stando a quanto riferito dall'Ansa, che cita fonti Ue, i Paesi europei sarebbero distanti ...

