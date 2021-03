Agenzia Segreta Controllo Magia, la rivisitazione di Hansel e Gretel arriva su Netflix (Di giovedì 25 marzo 2021) Agenzia Segreta Controllo Magia, la rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm Hansel e Gretel arriva su Netflix in versione animata Dal 25 marzo 2021 sulla piattaforma streaming Netflix sarà disponibile il film d’animazione per famiglie russo in lingua inglese Agenzia Segreta Controllo Magia. In questa rivisitazione in chiave moderna e per famiglie di Hansel e Gretel, i due fratelli affronteranno incredibili avventure in una foresta magica dove incontrano molti personaggi delle fiabe e cercheranno di venir a capo di un grande mistero. Diretto da Aleksey Tsitsilin, nel cast – a prestare le voci – ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 25 marzo 2021), ladella fiaba dei fratelli Grimmsuin versione animata Dal 25 marzo 2021 sulla piattaforma streamingsarà disponibile il film d’animazione per famiglie russo in lingua inglese. In questain chiave moderna e per famiglie di, i due fratelli affronteranno incredibili avventure in una foresta magica dove incontrano molti personaggi delle fiabe e cercheranno di venir a capo di un grande mistero. Diretto da Aleksey Tsitsilin, nel cast – a prestare le voci – ...

Agenzia Segreta Controllo Magia - Hansel e Gretel diventano spie Un nuovo film animato per tutta la famiglia arriva dalla Russia direttamente sul catalogo Netflix. A seguire il trailer di Agenzia Segreta Controllo Magia.

