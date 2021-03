Agente Veretout | “Futuro al Napoli? No | sta bene alla Roma e stiamo per rinnovare”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo che nei giorni scorsi aveva svelato un aneddoto a riguardo dell’interesse di Gennaro Gattuso verso il suo assistito, Mario Giuffredi,di, parlando a Radio Kiss Kiss, ha chiuso la porta per unin azzurro: “al? No, sta. Nei mesi scorsi abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile chevenga al.” L’ha poi aggiunto una previsione anche su Paulo Fonseca, che negli ultimi giorni è stato avvicinato al: “Anche perché vedo molto difficile che Fonseca venga all’anno prossimo”. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Resta sempre aperto il discorso Hysaj in ottica Roma. Il terzino albanese, in scadenza di contratto con il Napoli, ha lo stesso agente di Veretout e garantirebbe (soprattutto in caso di arrivo Sarri) maggiore esperienza rispetto a Reynolds e Karsdorp. Col Napoli poteva essere un match interessante anche a livello di mercato, visto che Veretout è da tempo nel mirino degli azzurri: 'Era un pallino di Gattuso e di Giuntoli, la situazione della...