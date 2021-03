Ag Mario Rui | “Futuro? Se il Napoli e il nuovo tecnico vorranno tenerlo resterà”

Advertising

Attualmente il Napoli di Italiano potrebbe giocare con Mert in porta ( che chiede maggiore spazio ), una difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e, a centrocampo Fabian Ruiz, ...Il Napoli che verrà è già in cantiere, il club si sta organizzando per tempo in modo da non farsi trovare impreparato quando a fine maggio si ritroverà senza Hysaj e senza un'alternativa a,...Il futuro di Mario Rui sembra sicuro, infatti l'agente ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli ...Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.