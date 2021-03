Africa, posticipato l’inizio di Botswana-Zimbabwe: si attende l’esito dei tamponi per gli ospiti (Di giovedì 25 marzo 2021) Come mai Botswana-Zimbabwe non è ancora iniziata? Ecco tutto ciò che c’è da sapere. La gara, valevole per la quinta giornata di qualificazioni alla Coppa d’Africa 2021, era in programma alle 17.00 ma l’inizio è stato posticipato. I calciatori dello Zimbabwe sono infatti negli spogliatoi in attesa dei risultati del ciclo di tamponi al quale si sono sottoposti ben sette ore fa. Come se non bastasse, il Botswana è sceso regolarmente in campo per il riscaldamento pre-partita, ma la gara non ha potuto prendere il via. Seguiranno aggiornamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Come mainon è ancora iniziata? Ecco tutto ciò che c’è da sapere. La gara, valevole per la quinta giornata di qualificazioni alla Coppa d’2021, era in programma alle 17.00 maè stato. I calciatori dellosono infatti negli spogliatoi in attesa dei risultati del ciclo dial quale si sono sottoposti ben sette ore fa. Come se non bastasse, ilè sceso regolarmente in campo per il riscaldamento pre-partita, ma la gara non ha potuto prendere il via. Seguiranno aggiornamenti. SportFace.

