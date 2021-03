Advertising

GuilleTano5 : Adesso #Totti è ufficialmente un agente sportivo: può operare sul mercato! - sportli26181512 : Adesso Totti è ufficialmente un agente sportivo: può operare sul mercato: Adesso Totti è ufficialmente un agente sp… - EsseSilviaesse : RT @Ciaoneproprio: Che bomba #CelebrityHunted disponibile su @PrimeVideoIT Grazie Amazon, adesso la mia quarantena sarà meno tragica! #i… - gilnar76 : “Prima lo CRITICANO e lo CACCIANO, poi lo RIVOGLIONO!!!” ALLEGRI-JUVENTUS: adesso PARLA FABIO!!! #Asr #Asroma… - Lucrezia9_9 : RT @chetetuitti: Adesso sinceramente, a me sta simpatico e l’ho apprezzato molto come giocatore , ma che cazzo mi frega della serie tv su T… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Totti

La Gazzetta dello Sport

Francescoda due giorni può operare come procuratore domiciliato sul mercato italiano. L'ufficialità è arrivata oggi dopo che lo scorso 23 marzo l'ex capitano della Roma ha completato l'iscrizione al ...Se lei pensa che quando giocavo io c'era gente come Del Piero,, Baggio, Zidane.di questi giocatori di talento ce ne sono pochissimi. Impossibile fare paragoni. Poi se mi parla di ...L'ex portiere di Napoli e Juve e campione del Mondo, Dino Zoff, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione "Un Sogno Nel ...Ilary Blasi rifatta, un ritocchino alle labbra e un ritocchino al seno per la conduttrice dell’Isola dei Famosi e moglie di Francesco Totti. Nel consueto servizio di Striscia la Notizia, la rubrica Fa ...