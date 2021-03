Acea: per ‘M’illumino di meno’ domani spenta sede Piazzale Ostiense (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Acea aderisce all’edizione 2021 di “M’illumino di meno”, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, nata per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico. Lo scrive in una nota Acea. Venerdi’ 26 marzo, istituzioni, aziende e privati che intendono dare concreta testimonianza del proprio interesse sui temi della sostenibilita’ e del rispetto per l’ambiente spegneranno le luci come gesto simbolico e tangibile di adesione all’iniziativa. Anche Acea quindi domani sera spegnera’ le luci del Palazzo della sede centrale di Piazzale Ostiense e della sede di Acea Energia di Viale dell’Aeronautica, a Roma, per contribuire alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’uso consapevole ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma –aderisce all’edizione 2021 di “M’illumino di meno”, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, nata per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico. Lo scrive in una nota. Venerdi’ 26 marzo, istituzioni, aziende e privati che intendono dare concreta testimonianza del proprio interesse sui temi della sostenibilita’ e del rispetto per l’ambiente spegneranno le luci come gesto simbolico e tangibile di adesione all’iniziativa. Anchequindisera spegnera’ le luci del Palazzo dellacentrale die delladiEnergia di Viale dell’Aeronautica, a Roma, per contribuire alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’uso consapevole ...

Campidoglio, Roma ricorda i desaparecidos Grazie ad Acea è stata restaurata la lampada del Faro, riaccesa questa sera in occasione della ... perché la difesa dei diritti umani e della democrazia rappresentano valori fondamentali per la nostra

Roma ricorda i desaparecidos, acceso al Gianicolo il Faro degli italiani d'Argentina Grazie ad Acea è stata restaurata la lampada del Faro, riaccesa ieri sera in occasione della ... perché la difesa dei diritti umani e della democrazia rappresentano valori fondamentali per la nostra

Acea aderisce alla nuova edizione di "M'illumino di meno" ROMA (ITALPRESS) – Acea aderisce all'edizione 2021 di "M'illumino di meno", iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, nata per sensibilizzare i cittadini sul tema del

