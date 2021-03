Accosta per evitare incidenti | poi si consuma il dramma

Leggi su chenews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Incredibileavvenuto nel napoletano. Un uomo, infatti, ha deciso dire la propria macchina prima dell’immane tragedia. Ambulanza – immagini di repertorio (Google Images)Purtroppo non possiamo governare il nostro corpo in ogni sua funzione e può capitare di essere colpiti da un malore improvviso. La cosa migliore in questi casi, qualora si fosse alla guida, è dire e chiamare immediatamente il 118 per farsi soccorrere. Naturalmente questo permetterà non solo di salvaguardare la vostra incolumità, ma anche quella degli altri. Questo è quello che ha fatto anche un uomo nel napoletano. Precisamente in via Pietro Nenni, poco prima della circumvallazione esterna tra Mugnano e Villaricca. Questa persona, infatti, era alla guida quando ha accusato improvvisamente un malore. A quel punto, fortunatamente ...