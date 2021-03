Acceso al Gianicolo il Faro Italiani d‘Argentina in ricordo dei desaparecidos (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - In occasione del quarantacinquesimo anniversario del golpe militare in Argentina, Roma ricorda i desaparecidos e le vittime delle dittature che insanguinarono il continente Latino Americano riaccendendo il Faro degli Italiani d'Argentina al Gianicolo. Il 24 marzo del 1976, con un colpo di Stato, si insediava in Argentina un regime che adottò un programma di repressione violenta degli oppositori politici, portò al rapimento e all'esecuzione sommaria di migliaia di cittadini, tra cui anche molti italo-argentini. La data è stata scelta per ricordare il dramma dei desaparecidos e delle altre vittime dei regimi militari che si insediarono in quegli anni nel Centro e Sud America. La commemorazione fin dai primissimi anni ha visto la mobilitazione di numerose associazioni attive nei diritti umani e in particolare delle Madri e Nonne ... Leggi su agi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - In occasione del quarantacinquesimo anniversario del golpe militare in Argentina, Roma ricorda i desaparecidos e le vittime delle dittature che insanguinarono il continente Latino Americano riaccendendo ildeglid'Argentina al. Il 24 marzo del 1976, con un colpo di Stato, si insediava in Argentina un regime che adottò un programma di repressione violenta degli oppositori politici, portò al rapimento e all'esecuzione sommaria di migliaia di cittadini, tra cui anche molti italo-argentini. La data è stata scelta per ricordare il dramma dei desaparecidos e delle altre vittime dei regimi militari che si insediarono in quegli anni nel Centro e Sud America. La commemorazione fin dai primissimi anni ha visto la mobilitazione di numerose associazioni attive nei diritti umani e in particolare delle Madri e Nonne ...

