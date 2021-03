A Suez un tappo su 10 miliardi di dollari al giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) È iniziata la corsa contro il tempo. Dopo due giorni di lavori incessanti per sbloccarla, l’elemento nuovo è che non ci sono elementi nuovi: l’Ever Given, la meganave da 220mila tonnellate e più lunga della Torre Eiffel che martedì mattina si è arenata di traverso nel Canale diostruendo il transito in entrambe le direzioni, non si è mossa di un centimetro. Tutti i tentativi di disincagliare lo scafo bloccato tra le due sponde, con l’ausilio di rimorchiatori, draghe ed escavatori a terra, sono falliti e a poco è servito anche il più antico dei rimedi a cui ci si affida in questi casi: la marea. ”È come una grande balena spiaggiata”, ha detto Peter Berdowski, amministratore delegato della società olandese Royal Boskalis impegnata nei lavori di recupero e raddrizzamento della nave cargo. Ma più passano le ore e più i timori che una delle principali rotte del ...