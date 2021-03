A scuola non si può dire “orso ammazzato”: la solita demenza politically correct (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Franco Nembrini è uno stimato pedagogista, scrittore e saggista che ha letteralmente consacrato la propria vita all’insegnamento e allo studio dei maggiori letterati, tra cui Dante. Fondatore di centri scolastici, su sollecitazione delle famiglie, è autore di moltissimi saggi che hanno abbracciato la divulgazione, la pedagogia e la famiglia. Inevitabile che anche lui rimanesse colpito dalla involuzione culturale segnata dal politicamente corretto. “Tutto oggi è diventato politicamente scorretto” dichiara al Quotidiano Nazionale. “finirà che non riusciremo più neppure a parlare senza chiedere scusa a qualcuno. Il mio racconto dell’orso ammazzato è di sette anni fa, ma è stato premonitore”. L’orso ammazzato Il racconto sull’orso in effetti oltre che premonitore ha avuto una vasta eco: si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Franco Nembrini è uno stimato pedagogista, scrittore e saggista che ha letteralmente consacrato la propria vita all’insegnamento e allo studio dei maggiori letterati, tra cui Dante. Fondatore di centri scolastici, su sollecitazione delle famiglie, è autore di moltissimi saggi che hanno abbracciato la divulgazione, la pedagogia e la famiglia. Inevitabile che anche lui rimanesse colpito dalla involuzione culturale segnata dal politicamente corretto. “Tutto oggi è diventato politicamente scorretto” dichiara al Quotidiano Nazionale. “finirà che non riusciremo più neppure a parlare senza chiedere scusa a qualcuno. Il mio racconto dell’è di sette anni fa, ma è stato premonitore”. L’Il racconto sull’in effetti oltre che premonitore ha avuto una vasta eco: si ...

