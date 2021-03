A Napoli protesta dei lavoratori dello spettacolo al Teatro Mercadante (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – A fronte di un anno di totale fermo del nostro comparto abbiamo deciso che servisse un’azione forte per accendere i riflettori sul nostro settore e sulla situazione dei lavoratori. Abbiamo scelto questo luogo per la sua alta visibilità simbolica, perché è il più importante spazio pubblico campano dedicato al Teatro di prosa, e per l’attenzione alle problematiche dei lavoratori dimostrata dal suo direttore ancora qualche giorno fa nell’intervista su Repubblica del 14 Marzo 2021. Da subito invitiamo Roberto Andò e tutti i lavoratori del Teatro di Napoli a un pubblico confronto e a esprimerci la loro solidarietà, come sta avvenendo in queste ultime settimane in Francia e come avvenuto anche qualche giorno fa al Teatro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– A fronte di un anno di totale fermo del nostro comparto abbiamo deciso che servisse un’azione forte per accendere i riflettori sul nostro settore e sulla situazione dei. Abbiamo scelto questo luogo per la sua alta visibilità simbolica, perché è il più importante spazio pubblico campano dedicato aldi prosa, e per l’attenzione alle problematiche deidimostrata dal suo direttore ancora qualche giorno fa nell’intervista su Repubblica del 14 Marzo 2021. Da subito invitiamo Roberto Andò e tutti ideldia un pubblico confronto e a esprimerci la loro solidarietà, come sta avvenendo in queste ultime settimane in Francia e come avvenuto anche qualche giorno fa al...

