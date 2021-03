A inizio anno 17 | 8 milioni di pensioni | 59 | 6% sotto i 750 euro

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Levigenti al 1 gennaio 2021 sono 17.799.649, di cui 13.816.971 (il 77,6%) di natura previdenziale e 3.982.678 (il 22,4%) di natura assistenziale. L’importo complessivo annuo è pari a 212,9 miliardi, di cui 190 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 22,9 miliardi da quelle assistenziali. E’ quanto emerge dall’osservatorio sulleerogate dall’Inps. Dall’analisi per categoria di pensione, si osserva che le prestazioni di tipo previdenziale sono costituite per il 67,6% dadella categoria vecchiaia di cui poco più della metà (57,2%) erogate a soggetti di sesso maschile.Dall’analisi della distribuzione territoriale si osserva che l’area geografica che registra la percentuale più alta di prestazionistiche al 1 gennaio è l’Italia settentrionale con il 47,73%. ...

robertosaviano : È passato un anno dall’inizio della pandemia, eppure nessuno ha avuto il coraggio di salvare i lombardi da amminist… - _Carabinieri_ : Oggi #25marzo è il #Dantedì! Con queste immagini, anche l'Arma dei #Carabinieri celebra la Giornata nazionale dedic… - fattoquotidiano : UN VACCINO IN PILLOLA Lo studio di fase 1 inizierà nel secondo trimestre di quest'anno - MstarSSilano : I #fondi un anno dopo l'inizio della #pandemia: circa il 75% delle #MstarCategory ha #performance positive.… - EnzoShitposting : RT @amaricord: Sanremo 2021 è l'unico ricordo felice che abbiamo da inizio anno e molto probabilmente sarà anche l'unico, grazie Ama grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : inizio anno

L'Arena

... segue Ducati con 5 e Honda con 3 mentre l'scorso non si è gareggiato a causa dell'della pandemia da Covid 19. Il pilota in attività più vincente a Losail è Valentino Rossi con 4 vittorie,...E' oggi è il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, nel giorno in cui il poeta immagina l'del viaggio nell'aldilà, il 25 marzo. Quest'poi il Dantedì coincide i 700 anni dalla morte, il 14 settembre 1321 a Ravenna. Lo ricorda anche il presidente Mattarella che ha voluto ...Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero dell’Area F all’interno del campo rom di Castel Romano, così come disposto dall’Ordinanza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. L’obiettivo è rip ...La Asl, con estremo rammarico, comunica il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di 1 paziente ricoverato presso le strutture Covid della Asl: 1 cittadino di 69 anni di Canepina ... 393 sono le ...