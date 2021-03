'30mila euro o la tua Jeep', presi 4 estorsori clan dei Casalesi (Di giovedì 25 marzo 2021) Misero l'imprenditore vittima dell'estorsione davanti a una scelta: 30mila euro oppure la sua Jeep "Renegade": 4 estorsori del clan dei Casalesi, tutti di Casal di Principe (Caserta), tra i quali un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Misero l'imprenditore vittima dell'estorsione davanti a una scelta:oppure la sua"Renegade": 4deldei, tutti di Casal di Principe (Caserta), tra i quali un ...

Advertising

poliziadistato : #SquadraMobile Modena 2arresti per riduzione in schiavitù, favoreggiamento immigrazione clandestina e prostituzione… - crispadafora : RT @SkyTG24: Caserta, '30mila euro o la tua Jeep': presi 4 estorsori dei Casalesi - corrmezzogiorno : #Caserta Casalesi, 4 arresti per estorsione: «Dacci 30mila euro o la tua Jeep» - Lux97335459 : RT @SkyTG24: Caserta, '30mila euro o la tua Jeep': presi 4 estorsori dei Casalesi - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie 'O ci dai 30mila euro oppure la tua Jeep': presi 4 dei #Casalesi - -

Ultime Notizie dalla rete : 30mila euro Erosione costiera: le competenze sono della Regione Toscana Il progetto preliminare di Torre Mozza è suddiviso in due lotti per un costo complessivo di quasi 4 milioni di euro. L'intervento prevede il ripascimento della spiaggia con 30mila metri cubi di ...

'30mila euro o la tua Jeep', presi 4 estorsori clan dei Casalesi Misero l'imprenditore vittima dell'estorsione davanti a una scelta: 30mila euro oppure la sua Jeep "Renegade": 4 estorsori del clan dei Casalesi, tutti di Casal di Principe (Caserta), tra i quali un esponente di primo piano della cosca mafiosa, Giovanni Della Corte, ...

Buoni spesa: emissione bis per un totale di 30mila euro il Corriere delle Alpi Casal di Principe: quattro arresti per estorsione, ad un imprenditore chiesti 30 mila euro o la Jeep Trentamila euro oppure la Jeep “Renegade”. Questa la richiesta che sarebbe stata fatta ad un imprenditore e dalla quale è partita l’inchiesta che ha portato all’arresto di quattro persone: tutte di Ca ...

Casalesi, 4 arresti per estorsione: «Dacci 30mila euro o la tua Jeep» «Dacci 30mila euro oppure la tua Jeep» sono le minacce che quattro affiliati al clan dei Casalesi, finiti in manette, hanno rivolto a imprenditori di Casal di Principe. Una delle vittime fu messa dava ...

Il progetto preliminare di Torre Mozza è suddiviso in due lotti per un costo complessivo di quasi 4 milioni di. L'intervento prevede il ripascimento della spiaggia conmetri cubi di ...Misero l'imprenditore vittima dell'estorsione davanti a una scelta:oppure la sua Jeep "Renegade": 4 estorsori del clan dei Casalesi, tutti di Casal di Principe (Caserta), tra i quali un esponente di primo piano della cosca mafiosa, Giovanni Della Corte, ...Trentamila euro oppure la Jeep “Renegade”. Questa la richiesta che sarebbe stata fatta ad un imprenditore e dalla quale è partita l’inchiesta che ha portato all’arresto di quattro persone: tutte di Ca ...«Dacci 30mila euro oppure la tua Jeep» sono le minacce che quattro affiliati al clan dei Casalesi, finiti in manette, hanno rivolto a imprenditori di Casal di Principe. Una delle vittime fu messa dava ...