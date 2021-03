27mila prenotazioni vaccino nella fascia 79-75 anni e vulnerabili (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono state oltre 27mila le prenotazioni per le vaccinazioni pervenute fino alle 18 di mercoledì 24 marzo dalle persone appartenenti alla fascia di età 79-75 anni e i soggetti vulnerabili residenti in Friuli Venezia Giulia. “Nello specifico – spiega Riccardi – le prenotazioni compiute dalle persone comprese nella fascia di età 79-75 anni sono state complessivamente 14.979. Di queste, 5.270 fanno riferimento all’area dell’Asugi, 5.308 a quella dell’Asufc e 4.401 a quella dell’Asfo. Per quanto riguarda invece i 12.076 soggetti vulnerabili che hanno prenotato la vaccinazione, 4.980 risiedono nel territorio di competenza dell’Asugi, 3.892 in quello di Asufc e 3.246 in quelle di Asfo. Per quanto riguarda invece le sedi di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono state oltreleper le vaccinazioni pervenute fino alle 18 di mercoledì 24 marzo dalle persone appartenenti alladi età 79-75e i soggettiresidenti in Friuli Venezia Giulia. “Nello specifico – spiega Riccardi – lecompiute dalle persone compresedi età 79-75sono state complessivamente 14.979. Di queste, 5.270 fanno riferimento all’area dell’Asugi, 5.308 a quella dell’Asufc e 4.401 a quella dell’Asfo. Per quanto riguarda invece i 12.076 soggettiche hanno prenotato la vaccinazione, 4.980 risiedono nel territorio di competenza dell’Asugi, 3.892 in quello di Asufc e 3.246 in quelle di Asfo. Per quanto riguarda invece le sedi di ...

