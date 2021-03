26 marzo 2021 sciopero dei trasporti pubblici: dove e quando è garantito il servizio (Di giovedì 25 marzo 2021) Domani, venerdì 26 marzo 2021, potrebbe essere una giornata faticosa per i pendolari. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale nazionale. L sciopero di categoria riguarda il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Oltre allo sciopero nazionale di 24 ore sono inoltre previste diverse agitazioni a carattere locale. In seguito le fasce orarie che garantiscono il trasporto su autobus urbani ed extraurbani, metropolitana e ferrovie suburbane. sciopero dei trasporti 26 marzo 2021 “Il trasporto pubblico locale è un settore che occupa più di 100.000 lavoratrici e lavoratori che non si sono mai fermati durante la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Domani, venerdì 26, potrebbe essere una giornata faticosa per i pendolari. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl Fna hanno indetto unodel personale addetto al trasporto pubblico locale nazionale. Ldi categoria riguarda il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Oltre allonazionale di 24 ore sono inoltre previste diverse agitazioni a carattere locale. In seguito le fasce orarie che garantiscono il trasporto su autobus urbani ed extraurbani, metropolitana e ferrovie suburbane.dei26“Il trasporto pubblico locale è un settore che occupa più di 100.000 lavoratrici e lavoratori che non si sono mai fermati durante la ...

Ultime Notizie dalla rete : marzo 2021 Ecco l'hub vaccini della Difesa: "Dosi sorvegliate h24" Servizio di: Serena SartiniMontaggio: Claudia BerardicurtiImmagini di askanews 25 marzo 2021

Petrolio: in calo a New York, - 3,09% Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,09% a 59,29 dollari al barile. . 25 marzo 2021

PrimaLinea del 24 marzo 2021 lasiciliaweb | Notizie di Sicilia Trofeo Ambrosio a Olbia, quando il tennis dà spettacolo OLBIA. Si è concluso domenica, con la giornata dedicata alle finali, il “Trofeo Ambrosio”, primo Torneo Open del 2021 organizzato nell'Isola dal Tennis Club Terranova. Sedici giornate di gare che dal ...

I 40 anni dell’Anno di volontariato sociale, "un impegno al femminile" Nasceva a Vicenza il 25 marzo 1981, un’esperienza proposta da Caritas Italiana e rivolta principalmente alle donne: un anno di servizio a tempo pieno e gratuito. A metà degli anni '80 impegnate oltre ...

