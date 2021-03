25 Marzo, per il Dantedì c'è il Dante on air: la 'Divina Commedia' letta da Vittorio Sermonti risuona nelle città (Di giovedì 25 marzo 2021) Alcuni brevi estratti dall'audiolibro 'La DivinaCommedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti' risuonano nel Dantedì del 25 Marzo nelle città italiane con 'Dante on air' . L'iniziativa è della casa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) Alcuni brevi estratti dall'audiolibro 'Laraccontata edano neldel 25italiane con 'on air' . L'iniziativa è della casa ...

Ultime Notizie dalla rete : Marzo per Sulla Stessa Onda, amore teen e malattia nel nuovo film Netflix L'adolescenza spensierata, i battiti del primo amore, l'estate, gli amici e una malattia troppo grande per essere affrontata da soli. Sulla Stessa Onda , il nuovo film italiano su Netflix dal 25 marzo, esplora le dinamiche del teen drama con due giovani protagonisti siciliani. Trama: la storia d'amore ...

Tommaso Zorzi, la cravatta scelta per il Maurizio Costanzo Show ha un valore inestimabile ...tornato in tv mercoledì 24 marzo 2021, sempre in seconda serata. Il talk, si sa, è registrato e Tommy, che aggiorna i suoi follower quotidianamente, non ha mancato di esprimere tutta la sua gioia per ...

Bando Generazioni 2021: scadenza 31 marzo per presentare i progetti La Voce di Bolzano Furto e danni in un bar a Majano MAJANO. Furto e danni nelle prime ore di giovedì 25 marzo a Majano, al “Mio bar” di via Udine. I ladri hanno dapprima sfondato una vetrata e, una volta all’interno, sono riusciti a impossessarsi di ci ...

Di Bello: “Sfruttare le proprie potenzialità per ambire in alto” Mercoledì 17 marzo gli arbitri brindisini hanno vissuto per via telematica un importantissimo momento di formazione tecnica e motivazionale con l’arbitro internazionale di ‘casa’ Marco di Bello, che c ...

