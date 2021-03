110 e Frode | nella facoltà di Economia a Genova esami e tesi falsate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) 110 eè il titolo di un’indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale dia seguito della denuncia di 22 persone. Un professore di scuola secondaria, durante le prove, riceveva daglinandi suoi allievi una foto, tramite WhatsApp, del compito; a quel punto lo svolgeva in diretta e lo rinviava con le soluzioni agli studenti. 110 e: l’indagine Nel mondo della Didattica a Distanza, perché non assumere un professore per superare glidelladi? Non sembra nulla di fuori dal comune, eppure lo diventa nel momento in cui un professore, viene pagato non per aiutare nello studio, quanto più come complice degli studenti che hanno imbrogliato agli. Il fatto costituisce chiaramente reato, infatti ...