Covid-19, per gup di Milano non c'è obbligo di verità nell'autocertificazione: giovane assolto (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel marzo dello scorso anno, in pieno lockdown, durante un controllo dichiarò che stava tornando a casa dal lavoro, ma non era vero. L'obbligo "di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge", ha sostenuto il giudice Alessandra Del Corvo

