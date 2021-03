Zona rossa pure dopo Pasqua. Draghi valuta la nuova stretta (ma forse riaprono le scuole) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – L’Italia potrebbe rimanere in Zona rossa pure dopo Pasqua per contenere le nuove varianti del virus, unica possibile riapertura: quella delle scuole per i più piccoli. Ieri il premier Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il ministro della Salute Roberto Speranza e i vertici del Comitato tecnico-scientifico Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. Obiettivo: fare il punto in vista della scadenza del decreto, in vigore fino al 6 aprile. Non è stato ancora deciso niente ma l’esecutivo è al lavoro per decidere come procedere. In tal senso già oggi potrebbe riunirsi la cabina di regia. Allo stato attuale prende piede l’ipotesi di prolungare di una o due settimane la stretta delle vacanze di Pasqua, sulla scorta dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – L’Italia potrebbe rimanere inper contenere le nuove varianti del virus, unica possibile riapertura: quella delleper i più piccoli. Ieri il premier Marioha incontrato a Palazzo Chigi il ministro della Salute Roberto Speranza e i vertici del Comitato tecnico-scientifico Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. Obiettivo: fare il punto in vista della scadenza del decreto, in vigore fino al 6 aprile. Non è stato ancora deciso niente ma l’esecutivo è al lavoro per decidere come procedere. In tal senso già oggi potrebbe riunirsi la cabina di regia. Allo stato attuale prende piede l’ipotesi di prolungare di una o due settimane ladelle vacanze di, sulla scorta dei ...

Advertising

myrtamerlino : 'Siete tutti invitati'. In piena zona rossa a #Varese 40 persone hanno partecipato ad una festa di compleanno cland… - virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - fattoquotidiano : Roma, la bara avvolta nella bandiera di Ordine Nuovo tra cori e saluti fascisti. Il funerale del ‘camerata’ in zona… - YoSoy46772049 : RT @AzzurraBarbuto: Vi ricordate di quando ci parlavano dell’ultimo sacrificio in riferimento alle chiusure totali fino a Pasqua? Bene, l’u… - soho1999 : Cambia il governo ma le minkiate dette rimangono le stesse. ALLARME ECONOMIA BISOGNA RIAPRIRE NON SI PUÒ PIÙ ASPETT… -