Zona rossa dopo Pasqua fino al 15 aprile? (Ma con le scuole aperte) (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'Italia non torna gialla dopo Pasqua: una delle ipotesi a cui lavora il governo -alle prese, tra le altre cose, con le misure anti-Covid che scadranno il prossimo 6 aprile- è quella di una 'mini-proroga' della stretta anti contagio. Unica possibile eccezione la riapertura della scuola dell'infanzia e delle primarie nelle zone rosse. Secondo Adnkronos la proroga delle restrizioni in atto sarebbe di una sola settimana, ovvero dal 6 all'11 aprile. "Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente – dice il ministro dell'Economia Daniele Franco -, e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda". Il ministro dell'Istruzione Bianchi spiega ...

