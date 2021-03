Zona gialla, cosa succede dopo Pasqua: cattive notizie in arrivo (Di mercoledì 24 marzo 2021) In tanti sperano nel ritorno in Zona gialla nelle prossime settimane. Già adesso è possibile prevedere quel che accadrà ad inizio aprile. Zona gialla, un miraggio per tutta Italia. Anche dopo Pasqua e con il conseguente arrivo del prossimo Dpcm, la situazione non dovrebbe cambiare. Ad oggi vige lo stato di Zona arancione e rossa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021) In tanti sperano nel ritorno innelle prossime settimane. Già adesso è possibile prevedere quel che accadrà ad inizio aprile., un miraggio per tutta Italia. Anchee con il conseguentedel prossimo Dpcm, la situazione non dovrebbe cambiare. Ad oggi vige lo stato diarancione e rossa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

you_trend : ? Zona bianca, gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6… - corriereroma : Zona gialla più lontana, il #Cts frena sulle riaperture. #covid #vaccini #pandemia @Corriere @MinisteroSalute - noemixmalik : @giorgixhaz non so scrivere perdonami ti meriti di meglio maaa io sto qui per qualunque, davvero qualsiasi cosa?? e… - lacittanews : Il Cts contrario alla ripartenza delle attività che agevolano lo spostamento dei cittadini e gli assembramenti Dop… - _ForeverBb : @matteosalvinimi Smettetela di 'distribuire contentini'. Riapertura non significa riavere la zona gialla ma spazzar… -