Zoff | “Insigne è la bandiera del Napoli Il miglior allenatore italiano è Gotti”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli ed ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il sogno nel cuore", programma in onda su 1 Station Radio. La mia Nazionale meritava di vincere quel famoso Europeo in Olanda, nel 2000, che perdemmo nei minuti finali dei supplementari contro la Francia. Non sapevo nulla del rigore di Totti a cucchiaio in semifinale. Dal dischetto hai il 98% di possibilità di fare gol, l'importante per me è segnarlo a prescindere di come lo si tiri. Bandiere nel calcio di oggi? Nella nazionale italiana ne vedo due: Donnarumma per il Milan ed Insigne per il Napoli. Il primo ha un avvenire straordinario, mentre Lorenzo è la bandiera della squadra partenopea già da qualche anno. A differenza del capitano del Napoli, Donnarumma è ancora molto giovane.

