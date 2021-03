Yes tour spostato | rimandato al 2022

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Yesitaliano: tutto. Con una comunicazione sulla pagina ufficiale del sito gli Yes comunicano che per questioni di sicurezza, a causa della pandemia in corso, ilche avrebbe toccato anche l’Italia, vienee programmato per il. La comunicazione data dagli Yes sulCome si legge nella nota pubblicata sulla home del sito del gruppo l’ unica data europea cancellata è quella in Lussemburgo, dove la struttura che avrebbe dovuto ospitarli non ha date disponibili per il. I biglietti per tutte le altre date rimangono validi per le nuove date. La formazione dei componenti nelsarà composta da : Steve Howe alle chitarre, Alan White alla batteria, Geoff Downes alle tastiere, Jon ...

Advertising

Ary1797 : RT @TicketOneIT: A causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il tour degli Yes è rimandato al 2022. I biglietti già acquistati resta… - Stylesgurl_ : RT @TicketOneIT: A causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il tour degli Yes è rimandato al 2022. I biglietti già acquistati resta… - TicketOneIT : A causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il tour degli Yes è rimandato al 2022. I biglietti già acquistat… - rockolpoprock : Yes, rimandato al 2022 il tour italiano - EndCent : Riprogrammato nel 2022 il tour degli @yesofficial @BPMconcerti -

Ultime Notizie dalla rete : Yes tour

End of a Century

A causa del persistere dell'emergenza sanitaria, ildegliè rimandato al 2022. La band sarà in Italia il 18 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti già acquistati rimangono disponibili per le nuove date, mentre è possibile acquistare ..., it's probably one of the more popular (and sometimes busier) spots in San Juan " but rightly ... With heaps of history, it's the kind of place you'll need to book a guidedfor. You see, you ...A causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il tour degli YES è rimandato al 2022. La band sarà in Italia il 18 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti già acquistati rimangono disponib ...Gli organizzatori comunicano che, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il tour degli Yes è rimandato al 2022. La band sarà in Italia il 16 maggio 2022 al Teatro Dal Verme di Milano, il 17 ...