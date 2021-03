Yari Gerussi – Imprenditore e Star della musica con il suo nuovo inedito | “Affari come Yari”

Leggi su influencertoday

(Di mercoledì 24 marzo 2021)(Ig: https://www.instagram.com/1bd yg) è protagonista di “” , unche ancora prima di essere online è già sulla bocca di tutti essendo distribuito dalla nota Label: AR.MS. Empire. Non è facile la vita dama il signorcon il suo grande talento e tenacia ha deciso di mettersi alla prova nel mondole dimostrando non solo di di essere uno dei volti piùconosciuti in italia nel mondo imprenditoriale ma anche di essere capace a fare altro nella vitadi fatto cantare., classe 1988 è nato a Udine ed in questo momento vanta oltre 80.000 ...