XCO Finestrelle Bikers | Lucia Bramati vince fra le juniores

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dal ciclocross alla mountain bike il passo è breve, come dimostrato da. La 18enne di Canonica d’Adda ha infatti conquistato la terza edizione della XCOimponendosi fra le. Al debutto stagionale con la maglia della Trinx Factory Team, la giovane orobica ha brillato sui sentieri della Sicilia completando i tre giri in programma in 1h13’38” . In grado di tener testa all’Under 23 Valeria Trupia (Team Race Mountain), la figlia dell’ex campione Luca ha saputo gestire al meglio i sentieri del Trapanese terminando in seconda posizione assoluta e cogliendo così la vittoria nella categoria. Foto Trinx Factory Team

