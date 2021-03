Wta 1000 Miami 2021, Barty furiosa: “Viaggio durato due giorni, dura giocare così” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La numero uno al mondo Ashleigh Barty è letteralmente furibonda per quanto avvenuto a poche ore dal via dei suoi Wta 1000 di Miami 2021, torneo di cui è campionessa in carica nel 2019 (l’anno scorso non si è disputato per Covid). L’australiana torna in campo in un torneo fuori dal suo paese dopo oltre un anno, ma il Viaggio non è andato per il verso giusto: “Quello che avrebbe dovuto essere un normale volo, non lo è stato affatto, fra cancellazioni e ritardi vari, e alla fine è durato 48 ore. E’ dura dover giocare con la stanchezza dopo un Viaggio così”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) La numero uno al mondo Ashleighè letteralmente furibonda per quanto avvenuto a poche ore dal via dei suoi Wtadi, torneo di cui è campionessa in carica nel 2019 (l’anno scorso non si è disputato per Covid). L’australiana torna in campo in un torneo fuori dal suo paese dopo oltre un anno, ma ilnon è andato per il verso giusto: “Quello che avrebbe dovuto essere un normale volo, non lo è stato affatto, fra cancellazioni e ritardi vari, e alla fine è48 ore. E’dovercon la stanchezza dopo un”. SportFace.

