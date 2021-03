William e Kate tornano a Westminster per visitare il centro vaccinale nato nell' Abbazia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) A distanza di dieci anni dall’ultima volta,Abbey. Il 29 aprile 2011 i duchi di Cambridge avevano percorso la navata centrale dell’nel giorno del loro royal wedding, oggi lo hanno fatto perilallestitoa struttura rendendo omaggio agli operatori coinvoltia campagna di immunizzazione.hanno voluto dedicare una preghiera a tutti coloro che hanno perso la vita per colpa del coronavirus. In occasione della visita, forse proprio per celebrare in maniera silenziosa e sobria l’anniversario di nozze, la duchessa ha scelto di sfoggiare un abito bianco firmato Catherine Walker. La visita della coppia ...