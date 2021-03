William e Kate sono tornati a Westminster (ma dal giorno del royal wedding è cambiato tutto) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 29 aprile 2011 il principe William e Kate Middleton percorrevano la navata centrale di Westminster Abbey nel loro giorno più felice: il royal wedding che li consacrò marito e moglie. A quasi dieci anni da allora, i Cambridge sono tornati a Westminster. Ma il motivo di oggi è doloroso: i duchi, tenendo a battesimo un nuove centro vaccinale che è stato inaugurato proprio all’interno di Westminster, hanno dedicato un momento di riflessione e preghiera a tutti coloro che, negli ultimi dodici mesi, hanno perso la vita a causa della pandemia da coronavirus. E ringraziato il personale sanitario instancabilmente impegnato nella campagna vaccinale. Mettere a confronto le foto di dieci anni fa con quelle di oggi significa guardare un mondo in cui tutto è cambiato. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 29 aprile 2011 il principe William e Kate Middleton percorrevano la navata centrale di Westminster Abbey nel loro giorno più felice: il royal wedding che li consacrò marito e moglie. A quasi dieci anni da allora, i Cambridge sono tornati a Westminster. Ma il motivo di oggi è doloroso: i duchi, tenendo a battesimo un nuove centro vaccinale che è stato inaugurato proprio all’interno di Westminster, hanno dedicato un momento di riflessione e preghiera a tutti coloro che, negli ultimi dodici mesi, hanno perso la vita a causa della pandemia da coronavirus. E ringraziato il personale sanitario instancabilmente impegnato nella campagna vaccinale. Mettere a confronto le foto di dieci anni fa con quelle di oggi significa guardare un mondo in cui tutto è cambiato.

