WEEKEND DI PROVA DAL 25 AL 29 MARZO PER WATCH DOGS: LEGION (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ubisoft annuncia cheWATCH DOGS: LEGION sarà disponibile gratuitamente dal 25 al 29 MARZO sullepiattaforme Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation®4, PlayStation®5*,Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC. Inoltre, domani saràdisponibile il pre-load. Tutti i personaggidella Londra del futuro saranno reclutabili e giocabili durante il WEEKEND diPROVA Gratuita sia nella modalità single-player Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ubisoft annuncia chesarà disponibile gratuitamente dal 25 al 29sullepiattaforme Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation®4, PlayStation®5*,Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC. Inoltre, domani saràdisponibile il pre-load. Tutti i personaggidella Londra del futuro saranno reclutabili e giocabili durante ildiGratuita sia nella modalità single-player

Advertising

zazoomblog : WATCH DOGS: LEGION REGALA UN WEEKEND DI PROVA DAL 25 AL 29 MARZO - CescozTOHC : RT @GamesPaladinsIT: Weekend di prova gratuito per Watch Dogs - Legion: dal 25 al 29 marzo. - Nerdream_it : Da Ubisoft Italia arriva l'iniziativa di un #weekend di prova gratuita per #WatchdogsLegion! Tutti i personaggi de… - gigibeltrame : Ubisoft regala un weekend di prova di Watch Dogs: Legion #digilosofia - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Weekend di prova gratuito per Watch Dogs - Legion: dal 25 al 29 marzo. -