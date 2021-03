Wanda Nara, l’ultimo scatto lascia tutti senza fiato: ecco la lingerie da impazzire (Di mercoledì 24 marzo 2021) Wanda Nara, l'ultimo scatto social lascia tutti senza fiato. La showgirl e moglie del centravanti Mauro Icardi ha infatti deciso di infiammare i social network con una foto davvero da impazzire: lingerie bollente e fisico da urlo in bella vista. Per la gioia di chi la segue.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMxiUBIBEQx/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 24 marzo 2021), l'ultimosocial. La showgirl e moglie del centravanti Mauro Icardi ha infatti deciso di infiammare i social network con una foto davvero dabollente e fisico da urlo in bella vista. Per la gioia di chi la segue.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMxiUBIBEQx/" Golssip.

Advertising

P4rt3nopeo1978 : @CorSport Avete rotto il cazzo! Ma riuscite a parlare solo di sport? Che minchiance ne frega delle foto di Wanda Nara per esempio? - frango0o : RT @Merr88_: Vorrei essere figlio di Wanda nara per farmi allattare - MarcoKappa11 : RT @Merr88_: Vorrei essere figlio di Wanda nara per farmi allattare - PieEnne : RT @Merr88_: Vorrei essere figlio di Wanda nara per farmi allattare - antigiannino96 : RT @Merr88_: Vorrei essere figlio di Wanda nara per farmi allattare -