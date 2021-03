Wall Street, Sean Young: "Oliver Stone mi ha licenziata e abbandonata alla fermata del bus" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una discussione con Oliver Stone sul set di Wall Street si è tradotta nel licenziamento di Sean Young che è stata perfino scaricata alla stazione dei bus da un autista. Un fiume in piena, la 61enne Sean Young ha ricordato la pessima esperienza sul set di Wall Street con Oliver Stone che l'ha licenziata e abbandonata alla fermata del bus per aver difeso la collega Daryl Hannah. Dopo aver puntato il dito contro i comportamenti tossici di Warren Beatty, Steven Spielberg e Ridley Scott, Sean Young ne ha anche per Oliver Stone, colpevole di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una discussione consul set disi è tradotta nel licenziamento diche è stata perfino scaricatastazione dei bus da un autista. Un fiume in piena, la 61enneha ricordato la pessima esperienza sul set diconche l'hadel bus per aver difeso la collega Daryl Hannah. Dopo aver puntato il dito contro i comportamenti tossici di Warren Beatty, Steven Spielberg e Ridley Scott,ne ha anche per, colpevole di ...

