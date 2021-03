Volley, Milano conquista la Challenge Cup! Trionfo italiano nel terzo trofeo europeo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano ha vinto la Challenge Cup 2021 di Volley maschile, il terzo trofeo europeo per importanza. I meneghini hanno alzato al cielo la Coppa al termine di un’autentica battaglia contro lo Ziraat Bankasi Ankara. Dopo aver vinto la finale d’andata al tie-break, i ragazzi di coach Roberto Piazza erano chiamati a un colpaccio nella tana della formazione turca. La compagine italiana ha conquistato il primo set, poi è andata sotto per 2-1, è riuscita a pareggiare e ha trionfato nel tie-break, scongiurando così il rischio di doversi giocare il titolo in un golden set al cardipalma. L’Allianz, tre giorni fa eliminata da Perugia nei quarti di finale dei playoff scudetto, si è imposta per 3-2 (25-23; 23-25; 16-25; 25-18; 15-8) e ha conquistato il suo primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha vinto laCup 2021 dimaschile, ilper importanza. I meneghini hanno alzato al cielo la Coppa al termine di un’autentica battaglia contro lo Ziraat Bankasi Ankara. Dopo aver vinto la finale d’andata al tie-break, i ragazzi di coach Roberto Piazza erano chiamati a un colpaccio nella tana della formazione turca. La compagine italiana hato il primo set, poi è andata sotto per 2-1, è riuscita a pareggiare e ha trionfato nel tie-break, scongiurando così il rischio di doversi giocare il titolo in un golden set al cardipalma. L’Allianz, tre giorni fa eliminata da Perugia nei quarti di finale dei playoff scudetto, si è imposta per 3-2 (25-23; 23-25; 16-25; 25-18; 15-8) e hato il suo primo ...

