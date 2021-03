Volley femminile, lo Yesilyurt Istanbul vince la Challenge Cup. Trionfo turco nel terzo trofeo europeo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo Yesilyurt Istanbul ha vinto la Challenge Cup 2021 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine turca ha travolto l’Alba Blaj per 3-0 (25-17; 25-17; 25-12) tra le mura amiche nella finale di ritorno, dopo che all’andata si era imposta con il massimo scarto contro la formazione rumena. Successo meritato per la quinta squadra della metropoli anatolica (alle spalle di VakifBank, Eczacibasi, Fenerbahce, Galatasaray). A trascinare il sestetto di coach Mehmet Kamil Soz è stata Alexia Carutasu, autrice di 19 punti. Doppia cifra anche per Derya Cebecioglu (11), 9 marcature per Jennifer Cross (5 muri). Tra le fila rumene la migliore è stata Ioana Maria Baciu (9 punti). Si tratta del primo Trionfo internazionale per questa società nata nel 1956. Nell’albo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Loha vinto laCup 2021 di, la terza competizione europea per importanza. La compagine turca ha travolto l’Alba Blaj per 3-0 (25-17; 25-17; 25-12) tra le mura amiche nella finale di ritorno, dopo che all’andata si era imposta con il massimo scarto contro la formazione rumena. Successo meritato per la quinta squadra della metropoli anatolica (alle spalle di VakifBank, Eczacibasi, Fenerbahce, Galatasaray). A trascinare il sestetto di coach Mehmet Kamil Soz è stata Alexia Carutasu, autrice di 19 punti. Doppia cifra anche per Derya Cebecioglu (11), 9 marcature per Jennifer Cross (5 muri). Tra le fila rumene la migliore è stata Ioana Maria Baciu (9 punti). Si tratta del primointernazionale per questa società nata nel 1956. Nell’albo ...

